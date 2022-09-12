Tübitak’tan Envora’ya destek

ULUTEK Teknopark firması Envora Ar-Ge Mühendislik, TÜBİTAK’ın 1507 Başlangıç Ar-Ge Destek Programı’ndan iki proje ile destek almaya hak kazandı. Enova Ar-Ge Mühendislik firmasının kurucusu Prof. Dr. Taner Yonar, “Projelerimiz; atık sularda kullanılabilecek yerli ve milli ultrasonik doppler debimetre sisteminin geliştirilmesi ve sıfır atık yaklaşımıyla manyetitin koagülant-flokülant olarak kullanıldığı kimyasal arıtma sisteminin geliştirilmesidir. Bu sayede çevre duyarlılığı ile üretimi-arıtmayı desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.