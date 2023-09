TKDK’dan yeni başvuru ilanı

TKDK başvuru ilanında, “Kurumu­muz 13. başvuru çağrı ilanı kap­samında “101-tarımsal işletmelerin fi­ziki varlıklarına yönelik yatırımlar(Hayvancılık İşletmeleri)” ve “103- tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar” tedbirle­rinden yalnızca makine ekipman (ye­nilenebilir enerji yatırımları dahil), hiz­met ve görünürlük alımları kapsamında başvurular kabul edile­cek” diye belirtti. Başvuru tarihlerini de belirten TKDK; “Süt, kırmızı et, ka­natlı eti ve yumurta üretimi için; 04.09.2023-28.09.2023 tarihleri arası; süt işleme tesisleri, süt toplama mer­kezleri, peynir altı suyu işleme tesisleri, et kesimhaneleri, parçalama ve işleme tesisleri, meyve-sebze işleme tesisleri ve su ürünleri işleme tesislerine yöne­lik yatırımlar için ise 18.09.2023-12.10.2023 tarihleri arası başvuruların yapılması gerekmektedir” şeklinde açıklama yaptı. 13. başvuru çağrı ilanı kapsamında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmeler ile süt işleme tesisleri süt toplama merkezleri, peynir altı suyu, meyve-sebze, su ürünleri ve et kesimhaneleri, parça­lama ve işleme tesisleri desteklenecek sektörler arasında yer alıyor.