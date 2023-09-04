TKDK’dan yeni başvuru ilanı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç; Kurumun IPARD II Programı kapsamında yeni bir başvuru ilanına çıktığını açıkladı.
TKDK başvuru ilanında, “Kurumumuz 13. başvuru çağrı ilanı kapsamında “101-tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar(Hayvancılık İşletmeleri)” ve “103- tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar” tedbirlerinden yalnızca makine ekipman (yenilenebilir enerji yatırımları dahil), hizmet ve görünürlük alımları kapsamında başvurular kabul edilecek” diye belirtti. Başvuru tarihlerini de belirten TKDK; “Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi için; 04.09.2023-28.09.2023 tarihleri arası; süt işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, peynir altı suyu işleme tesisleri, et kesimhaneleri, parçalama ve işleme tesisleri, meyve-sebze işleme tesisleri ve su ürünleri işleme tesislerine yönelik yatırımlar için ise 18.09.2023-12.10.2023 tarihleri arası başvuruların yapılması gerekmektedir” şeklinde açıklama yaptı. 13. başvuru çağrı ilanı kapsamında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmeler ile süt işleme tesisleri süt toplama merkezleri, peynir altı suyu, meyve-sebze, su ürünleri ve et kesimhaneleri, parçalama ve işleme tesisleri desteklenecek sektörler arasında yer alıyor.