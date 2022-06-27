TİM’in yönetimi kurulu belli oldu

TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında yapılan toplantıda, 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak isimler belirlendi.

TİM’in Yönetim Kurulu’nda görev bölümü şu şekilde oldu:

Başkan: Mustafa Gültepe.

Başkan Vekilleri: Adil Pelister (Kimyevi Maddeler ve Mamulleri), Çetin Tecdelioğlu (Demir ve Demirdışı Metaller), Ahmet Güleç (Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri), Fikret Kileci (Tekstil ve Hammaddeleri) ve Kutlu Karavelioğlu. (Makine ve Aksamları)

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali Kavak (Yaş Meyve, Sebze), Baran Çelik (Otomotiv Endüstrisi), Başaran Bayrak (Gemi, Yat ve Hizmetleri), Birol Celep (Kuru Meyve ve Mamulleri), Burak Yakın (Mücevher), İbrahim Pektaş (Çelik), Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve ve Sebze Mamulleri), Mustafa Şenocak (Deri ve Deri Mamulleri), Salahattin Kaplan (Halı) ve Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme Sanayii)