TİM’de Mustafa Gültepe dönemi
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) başkanlık seçimi heyecanı sona erdi.
Tek adayın yarıştığı TİM 29. Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Gültepe 273 oyun 273’ünü aldı. Bu sonuçla 2018 yılından bu yana İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe, TİM’in yeni başkanı oldu.
TİM, 2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ile birlikte 29. Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.
2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve TİM 29.Olağan Genel Kurulu”na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İlk 1000 İhracatçı firma temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve ilgili paydaş kurumların Başkanları, TİM Delegeleri, İhracatçı Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Delegeleri ile TİM Konsey Üyeleri katıldı. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nin ardından gerçekleştirilen Genel Kurulda, ihracat ailesinin yeni başkanı da belli oldu. Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul’daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli 273’ünü alan Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 5.Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Gültepe konuşmasında, TİM Başkanlığı seçimi sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek bir dayanışma sergilediklerinin altını çizdi. 100 bini aşkın ihracatçı ailesinin liderliği konusunda kendisine güvenen ve destekleyen herkese teşekkür etti.