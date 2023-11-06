TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturmakta zorlanıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleri Antalya’da düzenlenen “TİM Delegeler Buluşması”nda bir araya geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, TİM’in kuruluşunun 30. yıl dönümünü de kutladıklarını belirterek, 30 yılda ihracat ailesi olarak büyük işler başardıklarını, Türkiye’nin kalkınmasında lokomotif rol üstlendiklerini vurguladı.

İhracatı 30 yılda 15,3 milyar dolardan 254,2 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Gültepe, “2022’de 90 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla 345 milyar dolara ulaştık. Bu yıl mal ihracatında 255, hizmet ihracatında 110 milyar dolarlık hedefimiz var. Küresel pazarlarda talep daralmasına ve ihracatçımızın fiyat tutturmakta zorlanmasına rağmen hedefe ulaşmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümünde ülkemize ve milletimize anlamlı bir rekor armağan edeceğiz. Biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz.

Bu öz güvenle ikinci 100 yıla başlarken Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefini benimsedik. 12. Kalkınma Planı’nda 2028 için öngörülen 375 milyar dolarlık ihracat hedefi bu süreçte ilk önemli sınavlarımızdan biri olacak”dedi.