TEKSİDER sektöre ivme katıyor

TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte KOSGEB Doğu Müdürü Hüseyin Mumcu ve SGK İl Müdürü Erhan Karaca’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde derneklerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Nermin Ceyhan, TEKSİDER’i Bursa ekonomisinin lokomotiflerinden olan tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin temsilcilerini tek çatı altında toplamak ve sektörlerine her alanda ivme kazandırmak için kurduklarını anlattı.

Nermin Ceyhan, tekstil ve konfeksiyon sektöründe kalite anlayışlarını merkeze oturtarak, dünya ile rekabet edebilecek standartlarda üretim, ticaret yapılabilmesi için gereken çalışmaları yürüttüklerini belirtti.