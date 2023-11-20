TEKNOFEST başarısına vurgu

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ öğrenci takımlarının başta TEKNOFEST olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında yıllardır çok sayıda derece elde ettiğinin altını çizdi.

Bilimsel ve teknolojik keşifler ve akademik çalışmalar noktasında adından çokça bahsettiren BTÜ’den 2023 yılında TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’na 19 kategoride 49 takım katıldı. Gerçekleştirilen yarışmalarda 12 takım finale kaldı, 5’i ödüle layık görüldü. Öğrencilerin bu başarıya ulaşmasında en büyük katkıyı ise sponsor firma ve kurumlar sağladı. BTÜ öğrenci takımlarının başta TEKNOFEST olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında yıllardır çok sayıda derece elde ettiğini söyleyen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Üniversitemiz öğrenci takımları şimdiye kadar katıldıkları üst düzey teknoloji yarışmalarında; 7 birincilik, 5 ikincilik ve 3 kez de üçüncülük kupası kazandılar. Çok sayıda performans ve özel ödüle layık görüldüler. Elde edilen bu başarılarda kurduğumuz Özdemir Bayraktar Teknofest Atölyesi ve öğrencilerimize sunduğumuz laboratuvar altyapımızın da katkısı önemli yer tutmaktadır” dedi.