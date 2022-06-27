TAYSAD Bursa’da üyeleriyle buluştu
TAYSAD tarafından elektrifikasyon ala¬nındaki dönüşümün etkilerinin paylaşıl-ması amacıyla düzenlenen “TAYSAD Elektrikli Araçlar Günü” etkinliğinin üçüncüsü, Bursa’da gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Müdürlüğü otoparkında çeşitli marka ve modellerdeki elektrikli araçlar sergilendi.
Araçları inceleyen TAYSAD üyeleri, daha sonra NOSAB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda TAYSAD Başkanı Albert Saydam’ın ev sahipliğinde elektrikli araçların geleceği konusunda toplantıya katıldı. Etkinliğin sonunda ise katılımcılar tarafından elektrikli araçların test sürüşü yapıldı.
Saydam, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Kocaeli ve Manisa’da düzenledikleri “Elektrikli Araçlar Günü”nün üçüncüsünü Bursa’da gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yoğun bir katılım olduğunu aktaran Saydam, “Bu etkinlikteki amacımız tedarik sanayimizi, üyelerimizi elektrikli araçlarla bir araya getirerek bu araçların özelliklerini konuşmak, elektrikli araçtaki dönüşümü onlarla paylaşmak, farkındalığın ötesinde bu dönüşümün parçası olmalarını temin etmek” dedi.
Saydam, elektrikli otomobillerin, otomotivin gündemindeki en önemli madde olduğuna dikkati çekti.