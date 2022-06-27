TAYSAD Bursa’da üyeleriyle buluştu

Etkinlik kapsamında, Nilüfer Orga­nize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Mü­dürlüğü otoparkında çeşitli marka ve modellerdeki elektrikli araçlar sergi­lendi.

Araçları inceleyen TAYSAD üyeleri, daha sonra NOSAB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda TAYSAD Başkanı Albert Saydam’ın ev sahipliğinde elek­trikli araçların geleceği konusunda top­lantıya katıldı. Etkinliğin sonunda ise katılımcılar tarafından elektrikli araçla­rın test sürüşü yapıldı.

Saydam, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Kocaeli ve Manisa’da düzenledikleri “Elektrikli Araçlar Günü”nün üçüncüsünü Bur­sa’da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yoğun bir katılım olduğunu aktaran Saydam, “Bu etkinlikteki amacımız te­darik sanayimizi, üyelerimizi elektrikli araçlarla bir araya getirerek bu araçların özelliklerini konuşmak, elektrikli araç­taki dönüşümü onlarla paylaşmak, far­kındalığın ötesinde bu dönüşümün parçası olmalarını temin etmek” dedi.

Saydam, elektrikli otomobillerin, oto­motivin gündemindeki en önemli madde olduğuna dikkati çekti.