Sönmez Makine Ortadoğu pazarında

PVC, alüminyum ve cam sektörlerine yönelik makine imalatı gerçekleştiren Sönmez Makina, 4-7 Aralık 2024 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliği’nin Dubai şehrinde düzenlenen Uluslararası Yapı ve İnşaat Teknolojileri Fuarı’nda yerini aldı.

Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya’daki fırsatları keşfetmek için The Big 5 Dubai’ye katıldıklarını ifade eden Sönmez Makina ve İntel Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Söğünmez, “7 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyanın birçok yerinde bizim makinelerimiz kullanılmakta. Ortadoğu pazarındaki hacmimizi arttırmak adına bu fuar bizim için çok önemli. Dubai’de düzenlenen bu fuarda en son teknoloji ürünlerimizi sergiledik. Katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Orta Doğu pazarında bizim inşaat ve yapı sektöründe çok fazla yatırımlar yapılmakta. Bunun bilinci ile bu pazara hakim olmak adına buraya katıldık. Bizim için çok faydalı geçti ve iş birliği anlaşmaları yaptık. Umarım süreçte buralarda adımızı daha fazla duyururuz. Önümüzdeki yıl içerisinde sektörümüzle alakalı yurt dışında yapılacak tüm fuarlara katılmayı planlıyoruz” dedi.