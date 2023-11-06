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Şeref Demir: “Geleceğe mühendislerle adım atılır”
İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Türkiye’nin sürekli büyüyen, gelişen iş alanlarından biri olan yapı sektörünün azimli, kendini sürekli yenileyen ve kaliteli işler çıkarmak için çabalayan mühendislerin elinde geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebileceğini belirtti.
İş Dünyası 06.11.2023, 16:59
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitimine başlayan İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin baret takma törenine Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.
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