Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4,4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4,8 milyar dolar rakamına ulaştı. Savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı. Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artırdı. Savunma ve havacılık sanayisinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5,5 milyar doları buldu. Türk savunma sanayisi yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı. İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını güçlendiren sektör, aynı zamanda bu yıl müşterilerine yeni ülke ve müşteriler ekledi. Türkiye, yaklaşık 170 ülkeye 230’dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor. Havacılık sanayisi de dünyanın önde gelen platform üreticileri için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatına imza atıyor.