Savunma sanayi ihracat için Fransa’da
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerinin dış ticaret hacmini artırmak amacıyla hamlelerini sürdürüyor.
Uzay Havacılık Savunma UR-GE Projesi üyeleri Fransa’nın başkenti Paris’te kara ve kara-hava sistemleri alanında dünyanın referans etkinliği olan Eurosatory Fuarı kapsamında farklı ülkelerden gelen firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.
BTSO’nun öncülüğünde Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle faaliyetlerine devam eden Uzay Havacılık Savunma UR-GE Projesi üyeleri, stratejik sektörlerdeki ihracat potansiyelini güçlendirmek için yurt dışı seferlerine devam ediyor. UR-GE Projesi üyeleri, Paris’te, 13-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Eurosatory 2022 etkinliği kapsamında yoğun ikili iş görüşmelerine imza attı. UR-GE Projesi ile 20’yi aşkın firma temsilcisi, etkinlikte sektördeki gelişmeleri yakından takip ederken, B2B organizasyonu ile de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı. BASDEC Başkan Yardımcısı ve UR-GE Projesi Üyesi Muhsin Mardin, programda savunma sanayiine yönelik çok farklı teknolojileri yakından gördüklerini dile getirdi.
UR-GE Üyesi Tolga Karadeniz ise “Kentimizin savunma sanayinde ciddi bir gücü var. Program süresince dünyanın farklı coğrafyalarından gelen firmalarla birebir görüşme fırsatı bulduk” dedi.