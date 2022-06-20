Savunma sanayi ihracat için Fransa’da

Uzay Havacılık Savunma UR-GE Projesi üyeleri Fran­sa’nın başkenti Paris’te kara ve kara-hava sistem­leri alanında dünyanın re­ferans etkinliği olan Eurosatory Fuarı kapsa­mında farklı ülkelerden gelen firmalarla ikili iş gö­rüşmesi gerçekleştirdi.

BTSO’nun öncülüğünde Ticaret Bakanlığı işbirli­ğiyle faaliyetlerine devam eden Uzay Havacılık Sa­vunma UR-GE Projesi üye­leri, stratejik sektörlerdeki ihracat potansiyelini güç­lendirmek için yurt dışı se­ferlerine devam ediyor. UR-GE Projesi üyeleri, Pa­ris’te, 13-17 Haziran tarih­leri arasında düzenlenen Eurosatory 2022 etkinliği kapsamında yoğun ikili iş görüşmelerine imza attı. UR-GE Projesi ile 20’yi aşkın firma temsilcisi, et­kinlikte sektördeki geliş­meleri yakından takip ederken, B2B organizas­yonu ile de yeni iş bağlan­tıları kurma fırsatı yakaladı. BASDEC Başkan Yardımcısı ve UR-GE Pro­jesi Üyesi Muhsin Mardin, programda savunma sa­nayiine yönelik çok farklı teknolojileri yakından gör­düklerini dile getirdi.

UR-GE Üyesi Tolga Kara­deniz ise “Kentimizin sa­vunma sanayinde ciddi bir gücü var. Program süre­since dünyanın farklı coğ­rafyalarından gelen firmalarla birebir görüşme fırsatı bulduk” dedi.