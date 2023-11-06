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Sanayiye kadın eli değecek
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Borusan Grup şirketlerinden Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi olan Borçelik iş birliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kadına istihdam sağlayacak olan “Bu iş Eşitlik İşi” projesinde ikinci faza geçildi.
İş Dünyası 06.11.2023, 17:02
Projenin ikinci fazının protokol imzası Borçelik’te BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel’in yanı sıra BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile NOSAB ve Borçelik yöneticilerinin katılımları ile gerçekleşti.
Kadınları üretim süreçlerine dahil ederek, istihdamlarını arttırmayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak adına kadınları meslek sahibi yapmayı amaçlayan projenin ilk fazında 10 vinç ve 7 kaynak operatörü eğitimlerini tamamlayarak mesleki eğitim belgelerini almaya hak kazanmışlardı.
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