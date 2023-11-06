Sanayiye kadın eli değecek

Projenin ikinci fazının protokol imzası Borçelik’te BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel’in yanı sıra BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile NOSAB ve Borçelik yöneticilerinin katılımları ile gerçekleşti.

Kadınları üretim süreçlerine dahil ederek, istihdamlarını arttırmayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak adına kadınları meslek sahibi yapmayı amaçlayan projenin ilk fazında 10 vinç ve 7 kaynak operatörü eğitimlerini tamamlayarak mesleki eğitim belgelerini almaya hak kazanmışlardı.