Sanayinin liderleri açıklandı
TOBB, sanayinin liderlerini açıkladı. 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasitelerinin incelendiği raporda Bursa 190 üründe birinci oldu.
Sanayinin liderleri; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen programda açıklandı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin özellikle son 20 yılda sanayide yakaladığı ivme ve ulaştığı seviyeye dikkat çekerek, TOBB olarak yatırımcılara yol göstermek, ellerindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmalarına destek vermek istediklerini söyledi.
TOBB’a bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan, içerisinde 90 bin üreticinin makine parkı, üretim, ham madde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı verilerden derlenen Program, yaklaşık 4 bin farklı ürün için üretim kapasitesine göre oluşturuldu.
Buna öre TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı 3 bin 926 ürün için üretim kapasitesine göre Bursa, 190 üründe birincilik, 171 üründe ikincilik ve 156 üründe üçüncülük aldı.
Sektörler bazında üretim kapasitesinde ise Bursa; içeceklerin imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı ile mobilya imalatı alanlarında üçüncü il oldu.