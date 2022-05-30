Sanayinin liderleri açıklandı

Sanayinin liderleri; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus­tafa Varank ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen programda açıklandı. Hisarcıklıoğlu, Tür­kiye’nin özellikle son 20 yılda sanayide yakaladığı ivme ve ulaştığı seviyeye dikkat çekerek, TOBB olarak yatırım­cılara yol göstermek, ellerindeki kaynakları en verimli şe­kilde kullanmalarına destek vermek istediklerini söyledi.

TOBB’a bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB ta­rafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan, içerisinde 90 bin üreticinin ma­kine parkı, üretim, ham madde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı verilerden derle­nen Program, yaklaşık 4 bin farklı ürün için üretim kapasitesine göre oluşturuldu.

Buna öre TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı 3 bin 926 ürün için üretim kapasitesine göre Bursa, 190 üründe bi­rincilik, 171 üründe ikincilik ve 156 üründe üçüncülük aldı.

Sektörler bazında üretim kapasitesinde ise Bursa; içe­ceklerin imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı trey­ler imalatı, atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı ile mobilya imalatı alanlarında üçüncü il oldu.