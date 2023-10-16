Sanayi tesislerinde erken uyarı sistemi konuşuldu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile Bursa’da deprem acil uyarı ve müdahale sisteminin genişletilmesi çalışmaların kapsamında toplantı düzenledi.

Organize sanayi bölgesi ve büyük sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, “Bursa deprem riski yüksek bir kent. Erken Uyarı Sistemi ile hasarın nerede yoğunlaşacağını öngörebileceğiz.

Ayrıca belirlenecek kriterlerle gaz ve elektrik kesilmesi, hareketli sistemlerin durması, kapıların açılması gibi fonksiyonları da sağlayabileceğiz. Bunun ardından ve Acil Müdahale Sistemini kurmayı planlayabiliriz” dedi.