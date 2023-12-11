Şahinkaya, “Uçak taksilerinin gövde ve şasilerini üretiyoruz”

SEVA Holding, eğitim sektörü ile çıktığı yolculukta farklı sektörlerde yaptığı şirket yatırımları ile büyümesini sürdürüyor. SEVA Holding’in önemli sanayi yatırımları arasında yer alan; Tarım makinaları, raylı sistemler, savunma sanayi ve metal fabrikasyon üreticisi olan HİSARLAR’ın çalışmalarına da değinen Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, “Yalnızca son 2 yılda yaklaşık 300 milyon dolar tutarında yatırım yaptık. Sadece tarım makinelerine bağlı kalmıyoruz, bunların dışında da bazı sektörlerde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz Eskişehir’deki dördüncü fabrikamızda sadece raylı sistemlere yönelik yük vagonları ve onların şasilerini üretiyoruz” dedi.

Günümüzün en önemli sektörlerinden biri olan havacılık sektöründe de çok ciddi yatırımlar ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen Şahinkaya, “Dünyanın en büyük uçak taksileri üreticisinin gövdelerini ve şasilerini üreterek yaptığımız nitelikli ihracatla ülkemize değer kazandırmaktan gurur duyuyoruz” dedi.