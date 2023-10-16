Sabancı: “Türkiye’nin itici gücü kadınlardır”

BUİKAD, “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” etkinlikleri ile Türkiye genelinde başarılara imza atmış iş kadınlarını üyeleri ve Bursa iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor.

Şeyda Şençayır başkanlığındaki yeni dönemin ilk “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” programının konuğu Hayat Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, Arzu Sabancı Studio Kurucusu ve Epos7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı oldu.

Sabancı, BUİKAD üyelerinin yanı sıra Bursa iş dünyası kuruluşlarının da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte edindiği tecrübeler ışığında iş hayatında başarılı olmanın yollarını katılımcılarla paylaştı. Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız bugünlerde ayrı bir heyecan yaşadıklarını anlatan Arzu Sabancı, “İnanıyorum ki Cumhuriyet’in yeni yüzyılı Türkiye’nin her alanda atağa geçtiği bir dönem olacak ve bu atağın en büyük destekçisi Cumhuriyet kadınları olacaktır” dedi.