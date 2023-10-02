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RUMELİSİAD’dan ‘arazi’ talebi
İş Dünyası 02.10.2023, 19:27
Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, iş dünyasının geleceğine ışık tutan konuların tartışıldığı Rumeli Buluşmalarının 95’incisini gerçekleştirdi.
Etkinlikte iş dünyasının yaşadığı sorunlara ve beklentilerine dair bir konuşma yapan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, “Üretim ancak sermaye aktarımı ile oluşabildiği için altın kafeste demir dövülmemelidir. İş dünyası olarak, daha fazla yatırım ve üretim noktasında araziye ihtiyacımız var. Araziye çok para vermek yerine bu paraları üretime, istihdama, yatırıma harcayalım istiyoruz. Devletimizin de bu konuda somut adımlar atacağına yürekten inanıyoruz” dedi.
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