Otonom Araç’ta işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Karsan Otomotiv, otonom araç geliştirilmesi konusunda işbirliği yapacak. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Karsan Otomotiv arasında TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen “1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” kapsamında ortaklık yapılacak. KARSAN ile BUÜ Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG), otonom araçlarla ilgili birlikte hazırladıkları proje ile TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına başvuru yapacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Köklü bir mühendislik fakültesine sahibiz. Çok sayıda firma ile işbirliği yürütüyoruz. Karsan da bizim için son derece kıymetli proje ortaklarımız arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yapacağımız her türlü işbirliği karşılıklı olarak kazanmamızı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Otonom sürüş teknolojileri ekosisteminin tek başına hareket etmeye çok uygun olmadığını vurgulayan Karsan Otomotiv Ar-Ge Direktörü Barış Hulisioğlu, “Burada özel sektördeki şirketlerin birbirleriyle ve üniversitelerle ortaklık yapması gerekiyor. Uzun süredir otonom araç konusunda yatırımlarımız ve çalışmalarımız bulunuyor. Ancak tek başına bu sistemi geliştirmek çok kolay değil. Burada hep birlikte birbirimize destek olarak kıymetli işler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz” dedi.