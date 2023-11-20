Otomotivde yılın şampiyonu “Newky”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda (OGTY) ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 12.si “Sürdürülebilirlik” teması ile gerçekleştirilen OGTY’de yılın birincisi Newky projesi ile Çetin Kosifoğlu oldu.

Büyük ödül olan 360 bin TL’nin sahibi olan Newky, yapay zeka ve sensörlerle donatılan bir araç siber güvenlik kutusu özelliği taşıyor. Yapay zeka ile kullanıcının biyometrik verilerini cep telefonunda çok faktörlü doğrulamadan geçiren ve telefonu güvenli bir dijital anahtara dönüştüren Newky, böylece QR kod okutularak bağlanılan araçları siber saldırılardan koruyor. Aracın elektronik kontrol ünitesini koruyan proje, aynı zamanda paylaşımlı araçlardaki parça değişim ve hırsızlık teşebbüslerini de tespit ederek müdahale için bilgilendirme yapıyor.