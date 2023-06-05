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OSBÜK’ün yeni yönetimi belli oldu
Türkiye’deki 391 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü yeniden seçilerek güven tazeledi.
İş Dünyası 05.06.2023, 21:58
OSBÜK’ün yeni yönetiminde Bursa’dan Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl yer aldı.
Genel Kurul’daki seçimin ardından OSBÜK Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Memiş Kütükcü, Bekir Sütçü, Cengiz Şimşek, Erdim Noyan, Mustafa R. Türker, Necip Filiz, Selçuk İskender, Mete Çağlayan, Mustafa Narlı, Murat Çökmez, M. Sabri Ünlütürk, Cem Hısımcıl, Gül Akyürek Balta, Cem Gün, Memet Aslan.
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