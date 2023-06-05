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OSBÜK’ün yeni yönetimi belli oldu

Türkiye’deki 391 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü yeniden seçilerek güven tazeledi.

İş Dünyası 05.06.2023, 21:58
OSBÜK’ün yeni yönetimi belli oldu

OSBÜK’ün yeni yönetiminde Bursa’dan Kestel Or­ganize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl yer aldı.

Genel Kurul’daki seçimin ardından OSBÜK Yöne­tim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Memiş Kütükcü, Bekir Sütçü, Cengiz Şimşek, Erdim Noyan, Mustafa R. Türker, Necip Filiz, Selçuk İskender, Mete Çağlayan, Mustafa Narlı, Murat Çök­mez, M. Sabri Ünlütürk, Cem Hısımcıl, Gül Akyürek Balta, Cem Gün, Memet Aslan.

#OSBÜK
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