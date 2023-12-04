OSBÜK’ten Bursa çıkarması

Birtakım temaslar için Bursa’da bulunan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Bursa’daki Organize sanayi bölgelerini ziyaret ederek, OSB başkanları ve yönetimleriyle fikir alışverişinde bulundu.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ilk olarak Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Kütükcü, Uludağ OSB Başkanı Enes Çelik ile organize sanayi bölgesinin faaliyetleri üzerine istişarelerde bulundu. Başkan Kütükcü’ye ziyaretinde OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hısımcıl eşlik etti.

Akabinde Kestel OSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hısımcıl’ı ziyaret eden Memiş Kütükcü’ye organize sanayi bölgesi müdürü Nurettin Uşak tarafından bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Başkan Kütükcü, Kestel OSB’nin Bursa ve ülke sanayi üretimine önemli katkılar verdiğini söyleyerek, Hısımcıl’a teşekkür etti.