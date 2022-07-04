OSBÜK, OSB’lerle buluştu

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Bursa’daki OSB’lerle bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbra­him Burkay, Bursa’daki OSB’lerin başkan, yö­netim kurulu üyeleri ve bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’de lokomotif bir rol üstlen­diğini anlattı.

“Bursa kurucu şehir”

Bursa’nın Türkiye ihracatında ilk 3 sırada yer aldığını ifade eden Kütükcü, OSB’lerin bu başarıdaki rolüne dikkat çekti. Kütükcü, “Or­ganize sanayi bölgelerimiz, 81 ilimizde olduğu gibi Bursa’mızın başarılarına katkıda bulunu­yor, hatta öncülük ediyor. Bursa’mız Türki­ye’nin ilk OSB tecrübesinde başarısız olsaydı, belki de bugün 81 ilimizde yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın lokomotifliğini yapan OSB’lerimizden bahsediyor olmayacaktık.

Onun için Bursa’mız OSB’lerimiz açısından da kurucu bir şehirdir” dedi.

Konuşmasında OSBÜK’ün yaptığı çalışma­lara da değinen Kütükcü, enerjiden mesleki eğitime, atık su arıtma tesislerinden arabulu­culuğa kadar OSB’lerden kendilerine gelen tüm taleplerle ilgilendiklerini ve bunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise OSB’lerin başarılı örnekleriyle Tür­kiye’nin dört bir yanına yayıldığını anlattı. OSB’lerin yatırımların hızlanmasından istih­damın artırılmasına kadar pek çok alanda güçlü bir atılımın sağlanmasına imkan oluş­turduğunu kaydeden Burkay, çalışmaları için OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’ye ve yöne­tim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ev sahipliğinde gerçekleştiren OSBÜK Yöne­timi, ziyaretleri kapsamında Bursa Valisi Yakup Canbolat ile de bir araya geldi.