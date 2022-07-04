OSBÜK, OSB’lerle buluştu
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Bursa ziyaretinde önemli temaslarda bulundu. Ziyareti kapsamında OSB’lerle de bir araya gelen Kütükcü, Bursa sanayisi için övgü dolu ifadeler kullandı.
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Bursa’daki OSB’lerle bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’daki OSB’lerin başkan, yönetim kurulu üyeleri ve bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’de lokomotif bir rol üstlendiğini anlattı.
“Bursa kurucu şehir”
Bursa’nın Türkiye ihracatında ilk 3 sırada yer aldığını ifade eden Kütükcü, OSB’lerin bu başarıdaki rolüne dikkat çekti. Kütükcü, “Organize sanayi bölgelerimiz, 81 ilimizde olduğu gibi Bursa’mızın başarılarına katkıda bulunuyor, hatta öncülük ediyor. Bursa’mız Türkiye’nin ilk OSB tecrübesinde başarısız olsaydı, belki de bugün 81 ilimizde yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın lokomotifliğini yapan OSB’lerimizden bahsediyor olmayacaktık.
Onun için Bursa’mız OSB’lerimiz açısından da kurucu bir şehirdir” dedi.
Konuşmasında OSBÜK’ün yaptığı çalışmalara da değinen Kütükcü, enerjiden mesleki eğitime, atık su arıtma tesislerinden arabuluculuğa kadar OSB’lerden kendilerine gelen tüm taleplerle ilgilendiklerini ve bunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.
Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise OSB’lerin başarılı örnekleriyle Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını anlattı. OSB’lerin yatırımların hızlanmasından istihdamın artırılmasına kadar pek çok alanda güçlü bir atılımın sağlanmasına imkan oluşturduğunu kaydeden Burkay, çalışmaları için OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’ye ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ev sahipliğinde gerçekleştiren OSBÜK Yönetimi, ziyaretleri kapsamında Bursa Valisi Yakup Canbolat ile de bir araya geldi.