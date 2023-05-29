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NOSAB’da devlet destekleri eğitimi

Türker Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Türker Duran ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Öztürk Çaral ile COBUS İş Geliştirme ve Danışmanlık Kurucusu Kemal Sakin, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) sanayicilere “2023 Yılı Güncel Yatırım Teşvikleri, KOS¬GEB ve İstihdam Destekleri” konularında bilgilendirmelerde bulundular.

İş Dünyası 29.05.2023, 20:53
NOSAB’da devlet destekleri eğitimi

Türker Finansal Danışmalık Yönetim Kurulu Başkanı Türker Duran, devlet des­tekleri, teşvik çeşitleri, bölgeye göre teş­vik, sınıflandırma esasları ve firmaların hangi hallerde kolay destek ile hibe alabi­leceklerini açıkladı.

Türker Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Berna Öztürk Çaral da, genel destekler, KOSGEB destekleri, KOBİ gel projesi, ileri makine desteğinde dikkat edilmesi gerekenler, girişimcilikte vergi istisnaları ve vergi indirimi, Ar-G, URGE faaliyetleri, stratejik ürün ve fuar destek­leri ile yatırım teşvikleri konularına de­ğindi.

COBUS İş Geliştirme ve Danışmanlık Kurucusu Kemal Sakin ise istihdam, yatı­rım ve teşviklerinin harmanlamanın öne­mine dikkat çekti.

NOSAB firmalarının yöneticileri tarafın­dan yoğun ilgi gösterilen eğitim katılımcı­ların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.

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