NOSAB’da devlet destekleri eğitimi
Türker Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Türker Duran ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Öztürk Çaral ile COBUS İş Geliştirme ve Danışmanlık Kurucusu Kemal Sakin, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) sanayicilere “2023 Yılı Güncel Yatırım Teşvikleri, KOS¬GEB ve İstihdam Destekleri” konularında bilgilendirmelerde bulundular.
Türker Finansal Danışmalık Yönetim Kurulu Başkanı Türker Duran, devlet destekleri, teşvik çeşitleri, bölgeye göre teşvik, sınıflandırma esasları ve firmaların hangi hallerde kolay destek ile hibe alabileceklerini açıkladı.
Türker Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Berna Öztürk Çaral da, genel destekler, KOSGEB destekleri, KOBİ gel projesi, ileri makine desteğinde dikkat edilmesi gerekenler, girişimcilikte vergi istisnaları ve vergi indirimi, Ar-G, URGE faaliyetleri, stratejik ürün ve fuar destekleri ile yatırım teşvikleri konularına değindi.
COBUS İş Geliştirme ve Danışmanlık Kurucusu Kemal Sakin ise istihdam, yatırım ve teşviklerinin harmanlamanın önemine dikkat çekti.
NOSAB firmalarının yöneticileri tarafından yoğun ilgi gösterilen eğitim katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.