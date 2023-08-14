MÜSİAD Bursa gıda, tarım ve hayvancılığın paydaşlarını buluşturdu

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık 1. Bölge Sektör İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, 3 alanda üretimi ve ticareti ileriye taşıyacak stratejik hamleler istişare edildi.

Tarihin her döneminde kritik öneme sahip olan gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik stratejik ve inovatif çözüm yollarının ele alındığı MÜSİAD Bursa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 1. Bölge Sektör İstişare Toplantısı’nda dijital teknolojiler ve sürdürülebilir üretim metotları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İlk bölgesel sektörel istişare ve dayanışma toplantısını Bursa’da düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Birinci Bölge Sektör İstişare Toplantısının sektörlere yön verecek nitelikte bir etkinlik olduğunu dile getiren MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, “Tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe teknoloji ve yenilik içeren uygulamaların kullanımı ise henüz arzu edilen seviyede değil. Ülkemize özgü coğrafi-beşerî-ekonomik koşullar dikkate alınarak geliştirilecek yerli teknolojiler ile tarım sektöründe çok daha ileri bir konuma ulaşabiliriz.” diye konuştu.