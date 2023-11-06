Mısır ile işbirliği fuarlarla güçlenecek

Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan Mısır’daki potansiyeli değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Mısır Sanayiciler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen programın ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Mısır Hazır Giyim ve Ev Tekstili Sanayicileri Odası ve Mısır Mühendislik Odası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. Ayrıca BTSO iştiraki KFA Fuarcılık’ın yurt dışı fuar ve milli katılım organizasyonları için işbirliği protokolü yapıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bebek çocuk hazır giyim, otomotiv yan sanayi, kumaş ve tekstil aksesuarları ile ev tekstili sektörlerinde Orta Doğu, Balkan ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleşecek fuarlara Mısır ile ortak milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.