Mesleki ve teknik eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Bursa Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun katılımıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından söz alan katılımcılar, mesleki ve teknik eğitim konusundaki fikirlerini anlattı. Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda aynı zamanda mesleki ve teknik eğitimi geniş kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, başarıya ulaşmak için gerekli olan en önemli sermayenin beşeri sermaye olduğuna dikkat çekti. BTSO olarak son yıllarda önemli eğitim yatırımları gerçekleştirdiklerini belirten İbrahim Burkay, özel sektörün başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devlet ile iş birliği içerisinde önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.