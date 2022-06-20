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Macaristan’da TÜGİAD’a büyük ilgi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD), iş birliği ve yatırım olanaklarını araştırmak için başlattığı Pazar araştırma çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

İş Dünyası 20.06.2022, 22:36
Macaristan’da TÜGİAD’a büyük ilgi

Daha önce Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya’ya Ticaret Heyeti düzenleyen TÜGİAD’ın son durağı Macaristan oldu. Budapeşte’ye gi­den 10 kişilik heyet, bir dizi görüş­melerde bulunurken, Macaris­tan’da yatırım ortamını yerinde incelediler. Organizasyon hakkında bilgi veren TÜGİAD Genel Başkanı Ni­lüfer Çevikel, “Üyelerimizi yeni pazar­lar ile buluşturmak, yeni iş birliği ve ya­tırım imkanlarını araştırmak için başlattığımız Ticaret Heyeti etkinliği­mize son hızla devam ediyoruz. Bu kez 1998 yılından bu yana ülke olarak Ser­best Ticaret Anlaşması imzaladığımız Macaristan’ı radarımıza aldık” dedi.

#macaristan #TÜGİAD
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