Macaristan’da TÜGİAD’a büyük ilgi

Daha önce Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya’ya Ticaret Heyeti düzenleyen TÜGİAD’ın son durağı Macaristan oldu. Budapeşte’ye gi­den 10 kişilik heyet, bir dizi görüş­melerde bulunurken, Macaris­tan’da yatırım ortamını yerinde incelediler. Organizasyon hakkında bilgi veren TÜGİAD Genel Başkanı Ni­lüfer Çevikel, “Üyelerimizi yeni pazar­lar ile buluşturmak, yeni iş birliği ve ya­tırım imkanlarını araştırmak için başlattığımız Ticaret Heyeti etkinliği­mize son hızla devam ediyoruz. Bu kez 1998 yılından bu yana ülke olarak Ser­best Ticaret Anlaşması imzaladığımız Macaristan’ı radarımıza aldık” dedi.