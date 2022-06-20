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Macaristan’da TÜGİAD’a büyük ilgi
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD), iş birliği ve yatırım olanaklarını araştırmak için başlattığı Pazar araştırma çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.
İş Dünyası 20.06.2022, 22:36
Daha önce Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya’ya Ticaret Heyeti düzenleyen TÜGİAD’ın son durağı Macaristan oldu. Budapeşte’ye giden 10 kişilik heyet, bir dizi görüşmelerde bulunurken, Macaristan’da yatırım ortamını yerinde incelediler. Organizasyon hakkında bilgi veren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Üyelerimizi yeni pazarlar ile buluşturmak, yeni iş birliği ve yatırım imkanlarını araştırmak için başlattığımız Ticaret Heyeti etkinliğimize son hızla devam ediyoruz. Bu kez 1998 yılından bu yana ülke olarak Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Macaristan’ı radarımıza aldık” dedi.
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