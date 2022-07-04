“Kurtuluş taşınmada”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Düzensiz sanayi alanlarını Bursa’nın dışına çıkarmalıyız. Bursa’nın kurtuluşu bu. Bursa’nın bu yüzde 47’den kurtulması lazım” dedi.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) geleneksel Çekirge Toplantısı, Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın “Türkiye’nin Kalkınmasında Bursa’nın Rolü ve Gelecek Vizyonu” başlıklı sunumuyla konuk olduğu etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa’nın planlı ve dengeli olmaya yabancı bir kent olmadığını söyledi.
Türkiye’deki ilk OSB’nin 1961 yılında Bursa’da kurulduğunu anımsatan Küçükkayalar, “Bugüne kadar OSB, tüm ülkeye, sanayinin nasıl olması gerektiğini öğreten bir laboratuvar olmuştur. Bursa’mızın yoğunluk artıracak büyümesine değil, katma değeri yüksek, verimli ve çağın gereklerine uyan üretim yöntemleriyle tıpkı 61 yıl önce sanayiye öncülük yaptığı gibi 4. Sanayi Devrimi’nde de bu rolünü üstlenmesini hedeflemeliyiz” dedi.
“Düşük teknoloji sanayi Bursa’da barınamaz”
Türkiye’nin dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girmesi için özel bölge ve şehirlere ihtiyaç duyduğunu söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, Bursa’nın bu şehirlerin başında geldiğini vurguladı.
“Bursa büyürse Türkiye büyür” sözünün hedef değil, realite olduğunun altını çizen Burkay, Bursa’nın Almanya’nın Baden Württemberg eyaleti ve ABD’nin San Francisco kentini örnek alması gerektiğini söyledi.
Sözlerine Bursa’nın teknolojik dönüşümü başarmış bir şehir olduğunu ifade ederek devam eden Burkay, “Bursa sanayisinin yüksek sanayiden aldığı pay yüzde, orta sanayiden aldığı pay ise yüzde 52. Biz 10 yıl içerisinde yüksek sanayinin payını yüzde 10’a, orta sanayiden aldığı payı ise yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Artık düşük sanayinin Bursa’da barınması mümkün değil” dedi.
800 milyar lira gayrisafi yurtiçi hasıla üreten Bursa’nın bunun yüzde 45,5’ini sanayiden elde ettiği bilgisini paylaşan Burkay, sanayi için kullanılan alanın ise binde 8 olduğuna dikkat çekti. Burkay, “Bursa’daki 17 OSB’nin toplam alanı 5 bin hektar. Düzensiz sanayi alanı 2 bin 280 hektar, konut dışı kentsel çalışma alanları bin 443 hektar, küçük sanayi alanları ise 705 hektar. Bu düzensiz sanayi alanlarını Bursa’nın dışına çıkarmalıyız. Bursa’nın kurtuluşu bu” diye konuştu.