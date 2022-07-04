“Kurtuluş taşınmada”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derne­ği’nin (BUSİAD) geleneksel Çekirge Toplantısı, Crowne Plaza Otel’de gerçekleşti­rildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın “Türkiye’nin Kalkınmasında Bursa’nın Rolü ve Gelecek Vizyonu” başlıklı sunumuyla konuk olduğu etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Kü­çükkayalar, Bursa’nın planlı ve dengeli ol­maya yabancı bir kent olmadığını söyledi.

Türkiye’deki ilk OSB’nin 1961 yılında Bur­sa’da kurulduğunu anımsatan Küçükkaya­lar, “Bugüne kadar OSB, tüm ülkeye, sanayinin nasıl olması gerektiğini öğreten bir laboratuvar olmuştur. Bursa’mızın yo­ğunluk artıracak büyümesine değil, katma değeri yüksek, verimli ve çağın gereklerine uyan üretim yöntemleriyle tıpkı 61 yıl önce sanayiye öncülük yaptığı gibi 4. Sanayi Dev­rimi’nde de bu rolünü üstlenmesini hedefle­meliyiz” dedi.

“Düşük teknoloji sanayi Bursa’da barınamaz”

Türkiye’nin dünyanın en güçlü 10 ekono­misi arasına girmesi için özel bölge ve şehir­lere ihtiyaç duyduğunu söyleyen BTSO Yö­netim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, Bursa’nın bu şehirlerin başında geldiğini vurguladı.

“Bursa büyürse Türkiye büyür” sözünün hedef değil, realite olduğunun altını çizen Burkay, Bursa’nın Almanya’nın Baden Württemberg eyaleti ve ABD’nin San Fran­cisco kentini örnek alması gerektiğini söy­ledi.

Sözlerine Bursa’nın teknolojik dönüşümü başarmış bir şehir olduğunu ifade ederek devam eden Burkay, “Bursa sanayisinin yüksek sanayiden aldığı pay yüzde, orta sa­nayiden aldığı pay ise yüzde 52. Biz 10 yıl içerisinde yüksek sanayinin payını yüzde 10’a, orta sanayiden aldığı payı ise yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Artık düşük sa­nayinin Bursa’da barınması mümkün değil” dedi.

800 milyar lira gayrisafi yurtiçi hasıla üre­ten Bursa’nın bunun yüzde 45,5’ini sanayi­den elde ettiği bilgisini paylaşan Burkay, sanayi için kullanılan alanın ise binde 8 ol­duğuna dikkat çekti. Burkay, “Bursa’daki 17 OSB’nin toplam alanı 5 bin hektar. Düzensiz sanayi alanı 2 bin 280 hektar, konut dışı kentsel çalışma alanları bin 443 hektar, küçük sanayi alanları ise 705 hektar. Bu dü­zensiz sanayi alanlarını Bursa’nın dışına çı­karmalıyız. Bursa’nın kurtuluşu bu” diye konuştu.