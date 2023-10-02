Küçükkayalar, “Eğitim olmadan kalkınma olmaz”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu tarafından organize edilen ve teması “Öğrenmenin Geleceği” olarak belirlenen eğitim zirvesinde konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Eğitim olmadan, gelişmenin ve kalkınmanın olamayacağı bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

İlk kez düzenlenen zirvenin teması, “Öğrenmenin Geleceği” olarak belirlenirken, BUSİAD Evi Bahçesindeki etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. BUSİAD’ın mesleki eğitim, Ar-Ge ve Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Projeleri, üniversite sanayi işbirliği çalışmaları hakkında da bilgiler veren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bizler bunları yaparken, eğitim olmadan, gelişmenin ve kalkınmanın olamayacağı bilinciyle hareket ettik” dedi. BUSİAD’ın Bursa Vizyonu çalışması hakkında da bilgiler veren Küçükkayalar, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün ancak eğitimle olacağını da dile getirdi.