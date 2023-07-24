Konsolos Bozhilov’a veda ziyareti

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsan­ları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Baş­kanı Fatih Şakir ile Başkan Vekili İskender İskenderoğlu ve Başkan Yardımcısı Süley­man İnan, önümüzdeki günlerde Bur­sa’daki görev süresi sona erecek olan Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov’a veda ziyaretinde bulundular. Zi­yarette konuşan BALKANTÜRKSİAD Baş­kanı Fatih Şakir, Bursa’daki görev süresi bo­yunca yaptığı çalışmaları nedeniyle Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov’a teşekkür etti. Konsolos Veselin Bozhilov da Bulgaristan’da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde başka bir görev üst­lenmek üzere ülkesine döneceğini söyledi.