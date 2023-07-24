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Konsolos Bozhilov’a veda ziyareti
İş Dünyası 24.07.2023, 21:25
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Başkanı Fatih Şakir ile Başkan Vekili İskender İskenderoğlu ve Başkan Yardımcısı Süleyman İnan, önümüzdeki günlerde Bursa’daki görev süresi sona erecek olan Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov’a veda ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, Bursa’daki görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları nedeniyle Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov’a teşekkür etti. Konsolos Veselin Bozhilov da Bulgaristan’da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde başka bir görev üstlenmek üzere ülkesine döneceğini söyledi.
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