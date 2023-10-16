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Konferansa RUMELİSİAD vurgusu

Bulgaristan’da düzenlenen ve Balkanlardaki barış, güvenlik, iş birliği ve ortaklık konularının görüşüldüğü Uluslararası Konferansta, RUMELİ¬SİAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Naime Kaşmer yer alarak, bölgeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İş Dünyası 16.10.2023, 19:11
Konferansa RUMELİSİAD vurgusu

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Bal­kanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak viz­yonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, ulus­lararası arenada gerçekleştirdiği iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.

Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen organi­zasyonda; Balkanlar’da barış ve güvenlik için riskler, zorluklar, fırsatlar ve yeni girişimler masaya yatırı­lırken, Balkanlar’da sürdürülebilir kalkınma hedef­lerine ulaşmada STK’ların kilit rolü, Balkanlar’ın kül­türel mirası ve bunun AB’nin kültürel çeşitliliğine katkısı gibi konular da ele alındı. RUMELİSİAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Naime Kaşmer yer alarak, bölgeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hak­kında bilgiler verdi.

#RUMELİSİAD
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