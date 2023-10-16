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Konferansa RUMELİSİAD vurgusu
Bulgaristan’da düzenlenen ve Balkanlardaki barış, güvenlik, iş birliği ve ortaklık konularının görüşüldüğü Uluslararası Konferansta, RUMELİ¬SİAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Naime Kaşmer yer alarak, bölgeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
İş Dünyası 16.10.2023, 19:11
Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, uluslararası arenada gerçekleştirdiği iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.
Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen organizasyonda; Balkanlar’da barış ve güvenlik için riskler, zorluklar, fırsatlar ve yeni girişimler masaya yatırılırken, Balkanlar’da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada STK’ların kilit rolü, Balkanlar’ın kültürel mirası ve bunun AB’nin kültürel çeşitliliğine katkısı gibi konular da ele alındı. RUMELİSİAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Naime Kaşmer yer alarak, bölgeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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