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Komite üyeleri bir araya geldi
İş Dünyası 16.10.2023, 19:17
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 9. ve 10. Meslek Komitelerinin ‘Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı’ gerçekleştirildi. Metallare şekil verilmesi 9. komite üyeleri ve Model, kalıp, döküm ve kaplama işleri 10. Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.
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