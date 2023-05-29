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KOBİ’lerin rekabet gücü artıyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen “İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı” Bursa’da yapıldı.

İş Dünyası 29.05.2023, 20:55
KOBİ’lerin rekabet gücü artıyor

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, kentte bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında, kimseyi geride bırakmadan kalkınmayı başarmış ortak bir Türkiye hedefine ulaşmanın yolunun, öncelikle gelişmiş­lik farklılıklarını gidermek ve bunda kilit rol oynayacak Küçük ve Orta Bü­yüklükteki İşletmeleri (KOBİ) güçlendir­mekten geçtiğine inandıklarını söyledi.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da “İşimi Yönetebiliyo­rum Eğitim Programı”nın, KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kıl­mak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

#KOBİ #Turkonfed #UNDP
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