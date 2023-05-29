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KOBİ’lerin rekabet gücü artıyor
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen “İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı” Bursa’da yapıldı.
İş Dünyası 29.05.2023, 20:55
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, kentte bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında, kimseyi geride bırakmadan kalkınmayı başarmış ortak bir Türkiye hedefine ulaşmanın yolunun, öncelikle gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve bunda kilit rol oynayacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) güçlendirmekten geçtiğine inandıklarını söyledi.
Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da “İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı”nın, KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.
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