KKTC’den Türk yatırımcılara çağrı

Dünyaca ünlü Forbes dergisi tara­fından “Dünyada sahil kesiminde yatırım yapılabilecek ilk ülke” olarak ta­nımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye­ti’ndeki gayrimenkul projeleri Bursa’da düzenlenen lansmanla yatırımcılara ta­nıtıldı. Lansmanda, KKTC’nin gayrimen­kulde fırsatlar ülkesi olduğu, dünya ge­nelinden yaklaşık 70 ülkeden yatırımcı­ların ülkeye gayrimenkul yatırımı yaptığı vurgulanırken, Türkiye’deki yatı­rımcılara KKTC’ye yatırım çağrısı yapıldı.