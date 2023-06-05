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KKTC’den Türk yatırımcılara çağrı
İş Dünyası 05.06.2023, 21:57
Dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından “Dünyada sahil kesiminde yatırım yapılabilecek ilk ülke” olarak tanımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gayrimenkul projeleri Bursa’da düzenlenen lansmanla yatırımcılara tanıtıldı. Lansmanda, KKTC’nin gayrimenkulde fırsatlar ülkesi olduğu, dünya genelinden yaklaşık 70 ülkeden yatırımcıların ülkeye gayrimenkul yatırımı yaptığı vurgulanırken, Türkiye’deki yatırımcılara KKTC’ye yatırım çağrısı yapıldı.
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