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Kenan Kibar’ın mutlu günü

İş Dünyası 12.09.2022, 20:20
Kenan Kibar’ın mutlu günü

Gazetemiz Ekohaber’in Genel Yönetmeni Kenan Kibar ve eşi Zahide Kibar’ın büyük kızları Dr. Beyza Kibar, Dr. Samet Temel ile dünyaevine girdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın nikahı kıydığı düğün töreninde nikah şahitliklerini AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Çilek Holding YKB Muzaffer Çilek, Selin Kırtan ve Mehmet Semih Bozdemir yaptılar.

#Kenan Kibar #EKOHABER
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