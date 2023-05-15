Kayapa OSB’nin hedefi Bursa’nın gücüne güç katmak

Toplantıda konuşan Vali Yakup Canbolat, yeni oluşturulan Müteşebbis Heyetin tüm çalışmalarının bölgeye ve Bursa’ya hayırlı olmasını diledi. Vali Canbolat, Bursa’nın tüm potansiyelleri ile bir üretim şehri olduğunu belirtti. Nitelikli ve kaliteli üretim anlayışını benimseyen organize sanayi bölgeleri ve dünyaya açılan firmaları ile Bursa’nın sanayisi ve ihracatı ile Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunun altını çizerek, “Kayapa Organize Sanayi Bölgemiz de kuruluşundan bu yana kendini geliştiren, güncelleyen, çağın gereklerine uygun bir şekilde büyüyen yapısı ile Bursa ekonomisinin sacayaklarından birisidir. Üretimin yanı sıra Yeşil Bursa’nın doğal zenginliklerini korumak adına yürütülen çalışmaları ile Kayapa Organize Sanayi Bölgemiz her dönemde takdir toplayan OSB’lerimizden birisi durumunda. Yeni dönemde de Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sunmak adına daha nice güzel işlere imza atılacağına olan inancımız tamdır” dedi.

Müteşebbis Heyet Başkan Vekili İlker Duran da yeni oluşan yönetim kurulları ve önümüzdeki günlerde belirlenecek başkan ve başkan vekilleri ile ortak akıl yoluyla bölgeleri ve Bursa ekonomisini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.