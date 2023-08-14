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Kayapa OSB’de geleneksel aşure ikramı
İş Dünyası 14.08.2023, 23:01
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Kayapa OSB), Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı gerçekleştirildi.
Kayapa OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Güler ve Salim Balcı, Kayapa OSB Camii’nde, Cuma namazı sonrası aşure dağıttı.
Mübarek Muharrem ayında gerçekleştirilen aşure ikramıyla, bölge çalışanları arasındaki birlik ve beraberlik duygularının artırılması ve bir geleneği yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden Ali Güler, “Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure ikramımızın, bu yıl yedincisini düzenlemiş bulunuyoruz. Umuyoruz ki bu gelenek, önümüzdeki yıllarda da devam eder” dedi.
Aşurelerini Kayapa OSB yöneticilerinin elinden alan bölgedeki fabrikaların çalışanları ise, bu güzel ve anlamlı etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.
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