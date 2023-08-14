Kayapa OSB’de geleneksel aşure ikramı

Kayapa Organize Sa­nayi Bölgesi’nde (Ka­yapa OSB), Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı gerçekleştirildi.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Güler ve Salim Balcı, Kayapa OSB Camii’nde, Cuma na­mazı sonrası aşure dağıttı.

Mübarek Muharrem ayında gerçekleştirilen aşure ikramıyla, bölge çalı­şanları arasındaki birlik ve beraberlik duygularının artırılması ve bir geleneği yaşatmayı amaçladıkla­rını ifade eden Ali Güler, “Geleneksel olarak gerçek­leştirdiğimiz aşure ikramı­mızın, bu yıl yedincisini düzenlemiş bulunuyoruz. Umuyoruz ki bu gelenek, önümüzdeki yıllarda da devam eder” dedi.

Aşurelerini Kayapa OSB yöneticilerinin elinden alan bölgedeki fabrikala­rın çalışanları ise, bu güzel ve anlamlı etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.