Kaya: İş dünyası acilen desteklenmeli

Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), Cumhuriyetin 100. Yılını üyeleriyle birlikte kutladı. Gecede konuşan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, “Kısa vadede, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan bizlerin acil olarak desteklenmesi gerekmektedir. Ekonomik kararların umudumuzu yeşertecek türden olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ülke sınırlarında yaşanan savaşların ve Filistin’de yaşanan soykırımın global anlamda yaşanan büyük ekonomik krizler ve darboğazın iş yapış şekillerini değiştirdiğini söyleyen Murat Kaya, “Ülkemizde yaşanan derin ekonomik sorunlar iş dünyası olarak bizleri ciddi anlamda sarsmaktadır. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada ivedi bir şekilde kredilere ulaşabilme ve nakit ihtiyacının karşılanması büyük önem kazanmıştır. Unutulmamalıdır ki, Türk özel sektörü ve girişimciler ekonomimizin can damarıdır. Bu kesimin mutlaka ve mutlaka ayakta kalması ve hayatiyetini devam ettirmesi gerekmektedir. Biz iş dünyası temsilcileri olarak, yıllarca büyük emeklerle bugünkü konumuna ulaşan müesseselerimizin küçülmesini ve kapanmasını istemiyoruz” dedi.