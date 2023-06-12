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Kaya: Gabar’daki petrol ümit vaat ediyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından organize edilen Güneydoğu Bölge Toplantısına katılan Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkan Murat Kaya, “Bölge ekonomisi çok canlı, Gabar’da bulunan petrol rezervi ise çok ümit vaat ediyor” dedi.

İş Dünyası 12.06.2023, 18:14
Kaya: Gabar’daki petrol ümit vaat ediyor

Kaya, Şırnak Genç İş Adamları Der­neği’nin ev sahipliğinde gerçekleştiri­len toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi. Cudi Dağı ve Gabar Bölge­si’nde yeni bulunan petrol rezervi ile il­gili yerinde bilgi aldıklarını da söyleyen GESİAD Başkan Murat Kaya, “Yetkililer, Gabar’daki petrol keşfinin Türkiye için oldukça pozitif olduğunu söylüyorlar. Gravitesi çok yüksek olmak üzere günlük 100 bin varil po­tansiyelden bahsediliyor. Bu ülkemiz için büyük kazanım ve petrolde dışa bağımlılığımızı bir ölçüde azaltmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

#Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) #Gabar #GESİAD
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