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Kaya: Gabar’daki petrol ümit vaat ediyor
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından organize edilen Güneydoğu Bölge Toplantısına katılan Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkan Murat Kaya, “Bölge ekonomisi çok canlı, Gabar’da bulunan petrol rezervi ise çok ümit vaat ediyor” dedi.
İş Dünyası 12.06.2023, 18:14
Kaya, Şırnak Genç İş Adamları Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi. Cudi Dağı ve Gabar Bölgesi’nde yeni bulunan petrol rezervi ile ilgili yerinde bilgi aldıklarını da söyleyen GESİAD Başkan Murat Kaya, “Yetkililer, Gabar’daki petrol keşfinin Türkiye için oldukça pozitif olduğunu söylüyorlar. Gravitesi çok yüksek olmak üzere günlük 100 bin varil potansiyelden bahsediliyor. Bu ülkemiz için büyük kazanım ve petrolde dışa bağımlılığımızı bir ölçüde azaltmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
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