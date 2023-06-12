Kaya: Gabar’daki petrol ümit vaat ediyor

Kaya, Şırnak Genç İş Adamları Der­neği’nin ev sahipliğinde gerçekleştiri­len toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi. Cudi Dağı ve Gabar Bölge­si’nde yeni bulunan petrol rezervi ile il­gili yerinde bilgi aldıklarını da söyleyen GESİAD Başkan Murat Kaya, “Yetkililer, Gabar’daki petrol keşfinin Türkiye için oldukça pozitif olduğunu söylüyorlar. Gravitesi çok yüksek olmak üzere günlük 100 bin varil po­tansiyelden bahsediliyor. Bu ülkemiz için büyük kazanım ve petrolde dışa bağımlılığımızı bir ölçüde azaltmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.