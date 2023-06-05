Kalite kültürü ve yaklaşımının ülkemizde yaygınlaştırılmasını, kalite çalışmalarının teşvik edilmesini sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde EFQM Modeli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü’nde 2022 yılı süreci tamamlandı.

Almira Hotel’de yoğun katılımla düzenlenen gecede Bursa Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Buna göre Uray Sigorta, Can Metal ve Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022 Bursa Kalite Büyük Ödülü’nün sahipleri oldu. Bandırma Belediyesi ise 2022 Bursa Kalite Başarı Ödülü’nü aldı.

Gecede Eda-Metin Özülkü orkestrası katılımcılara coşkulu bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

“Belirsizlikler Dünyasında…”

Kalite Ödülü’nden önce 20. Kalite ve Ba­şarı Sempozyumu düzenlendi. “Belirsiz­likler Dünyasında…” temasıyla düzenle­nen sempozyumda Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Yaşam Atölyesi Kişisel Dönüşüm Akade­misi Kurucusu Aret Vartanyan, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve Yazar Sunay Akın katı­lımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğin açılışında konuşan KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, “Belirsizlikler dünyasında hukukun güvenilir ve adil olduğu eğitimin yaratıcı, çağdaş ve güncel olduğu işsizliğin, yoksulluğun yok edildiği, çiftçinin sahiplenildiği, yüzünün güldüğü, teknolojinin katma değerinin, hayatımızın içerisine girdiği, yabancı sermayeye güvenerek ilerlediğimiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sahip çıkan Köy Enstitüleri yerine Kent Enstitülerini kuran gençlere ve kadınlara sahip çıkan bir gelecek istiyoruz” dedi. Direkçi, önümüzdeki yıl şubat ayında düzenlenecek genel kurulda başkanlık görevini bırakacağını sözlerine ekledi.

Küçükkayalar’dan güven ve istikrar vurgusu

BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ise “Seçimlerin ardından güven ve istikrar ortamının en kısa zamanda sağlanmasını diliyoruz” diyerek, “Güven istikrarın sağlanması bize öngörülebilirliği getirecek” ifadelerini kullandı.