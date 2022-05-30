Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi Hitachi Astemo oldu

Kalite kültürü ve yaklaşımının ülke­mizde yaygınlaştırılmasını, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde EFQM Mo­deli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü’nde 2021 yılı süreci tamamlandı.

2021 Bursa Kalite Ödül sürecinde, baş­vuruların ardından kuruluşlara EFQM Modeli eğitimleri verildi. Eğitimler sonra­sında kurumların hazırlamış olduğu baş­vuru dokümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli kişiler tarafından detaylıca in­celendi.

Kurumlarla yapılan toplantılar ve saha ziyaretlerinin ardından değerlendiricile­rin yaptığı son uzlaşım toplantı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu’nda değerlendirilerek nihai kararı vermek üzere Bursa Kalite Ödül Jürisi onayına su­nuldu. Böylece ödül alacak kurumların belirlenmesinin ardından süreç tamam­landı.

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü mü­zisyen, Ayhan Küçükboyacı ve orkestrası­nın müzikleriyle renklenen geceye Bursa protokolü ve iş dünyası temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

Törende, EFQM Mükemmellik Ödülü re­ferans alınarak ödül almaya hak kazanan kurumlara ödülleri takdim edildi.

Bursa Kalite Ödülü 2021 süreci sonunda Bandırma Belediyesi, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Bursa Kalite Ödülü’ne layık görüldü. 2021 Bursa Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi ise Hitachi Astemo oldu.

Ödüllerini KalDer Bursa Şubesi Başkanı Emin Direkçi ve BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar’dan alan kurumların coş­kusu sahneye de yansıdı.

19. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nu ta­mamlayan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve çalışanları, sahneden tüm katı­lımcılara ve sponsor kurumlara teşekkür­lerini ilettiler ve tören sona erdi.