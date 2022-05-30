Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi Hitachi Astemo oldu
KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde EFQM Modeli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü sürecinde büyük ödül Hitachi Astemo’nun oldu.
Kalite kültürü ve yaklaşımının ülkemizde yaygınlaştırılmasını, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde EFQM Modeli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü’nde 2021 yılı süreci tamamlandı.
2021 Bursa Kalite Ödül sürecinde, başvuruların ardından kuruluşlara EFQM Modeli eğitimleri verildi. Eğitimler sonrasında kurumların hazırlamış olduğu başvuru dokümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli kişiler tarafından detaylıca incelendi.
Kurumlarla yapılan toplantılar ve saha ziyaretlerinin ardından değerlendiricilerin yaptığı son uzlaşım toplantı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu’nda değerlendirilerek nihai kararı vermek üzere Bursa Kalite Ödül Jürisi onayına sunuldu. Böylece ödül alacak kurumların belirlenmesinin ardından süreç tamamlandı.
Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, Ayhan Küçükboyacı ve orkestrasının müzikleriyle renklenen geceye Bursa protokolü ve iş dünyası temsilcileri büyük ilgi gösterdi.
Törende, EFQM Mükemmellik Ödülü referans alınarak ödül almaya hak kazanan kurumlara ödülleri takdim edildi.
Bursa Kalite Ödülü 2021 süreci sonunda Bandırma Belediyesi, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Bursa Kalite Ödülü’ne layık görüldü. 2021 Bursa Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi ise Hitachi Astemo oldu.
Ödüllerini KalDer Bursa Şubesi Başkanı Emin Direkçi ve BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar’dan alan kurumların coşkusu sahneye de yansıdı.
19. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nu tamamlayan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve çalışanları, sahneden tüm katılımcılara ve sponsor kurumlara teşekkürlerini ilettiler ve tören sona erdi.