KalDer, 20. Kalite ve Başarı Sempozyumu’na hazırlanıyor

Kentimizde ve iş dünyasında köklü bir yer edinen Kalite ve Başarı Sempozyumu 1 Haziran 2023 Perşembe günü ‘Belirsizlikler Dünyasında…’ teması ile Bursa Almira Otel’de gerçekleşecek.

2003 yılından itibaren her yıl Bursa’da değişik bir tema çerçevesinde düzenlenen Kalite ve Başarı Sempozyumu, iş dünyasını buluşturmak, bilgi ve deneyim paylaşımları sağlamayı amaçlıyor.

Kazananlar duyurulacak

Programda alanında uzman ilham veren konuşmacılar, 20. Kalite ve Başarı Fuarı, Bursa Kalite Ödülü töreni gibi içerikler yer alıyor. Katılımcılar; ‘Belirsizlikler Dünyasında Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye, Şirketlerde Başarının Anahtarı: Mutlu Çalışanlar, Mutlu Liderler, Deprem İle Yaşamak, Belirsizlikler Dünyasında Riskleri Görebilmek, Yaşam Kalitesi’ konu başlıklarında katılımcılarla buluşacak. Sempozyum kapanışında düzenlenecek Bursa Kalite Ödülü töreninde EFQM Modeline göre verilen ödül sürecinin sonuçları açıklanacak ve kazananlar duyurulacak.

Cumhuriyetin 100. yılı, KalDer Bursa Şubesi’nin 25. yılı ve Sempozyumun 20. yılı olması nedeniyle, bu yılki Sempozyumun KalDer için anlamı büyük. Program içerik hazırlıkları devam ediyor.