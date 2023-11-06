Kadın mühendisler öncü rol üstleniyor

Kadın mühendis sayısının kurumlarda yetersiz olduğunu ve arttırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Ülfet Öztürk, “Biz endüstriyel faaliyetlerin yoğunluğuna göre Bursa’nın, yanı sıra Kocaeli, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de de temsilciliklerimizi oluşturarak yapılanmak niyetindeyiz. Gelecek dönemde, tescillenen ismiyle TÜMKAD’ın çatısı altında tüm Türkiye’de kadın mühendisleri bir çatı altında toplamak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ziyarette kadın mühendislerin bir dernek altında buluşmalarının önemine vurgu yaptı.