Kadın girişimcilere büyük ödül

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birliğin Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

“İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci” kategorisinde Umdasch Madosan Raf Sistemleri, “En Çevre Dostu Kadın Girişimci” Burpol Polimer Plastik ödül almaya hak kazandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk tarafından Umdasch Madosan Raf Sistemleri’nin ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Saygın’a, Burpol Polimer Plastik’in ödülü ise Kurucu Ortağı İlkay Yıldırım’a verildi.

“Fırsat verilirse kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu olağanüstü başarıyı gösteren kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyorum” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Toplam 6 kategoride, 12 şirketimiz ödül aldı. Burada, en hızlı büyüyen, ihracatını en çok artıran, en çok dijitalleşen ve en çevre dostu olan kadın girişimcilerimiz, 2021-2022 dönemi performanslarına göre değerlendirildi. Başvuru yapan kadın girişimcilerimizin, Türkiye milli gelir büyümesine göre 1,5 kat hızlı büyüdüğü görüldü.” Kadın istihdamını en çok artıran şirket ödülünü Gürmen Giyim Sanayi AŞ alırken en çevre dostu Burpol Polimer Plastik AŞ, en çok dijitalleşen Elman Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti, en hızlı büyüyen Asya Entegre Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ, ihracatını en çok artıranlar Umdasch Madosan Raf Sistemleri AŞ ile ise Ak Celep Ltd. Şti. firmaları oldu.