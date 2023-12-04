İtalya ile ticari diplomasi köprüsü

﻿‘Gelişen Ticari İlişkiler, Büyüyen Türkiye’ mottosuyla yeni ticaret köprüleri kuran MÜSİAD, ‘Anadolu Ekonomi Diplomasisi’ programı kapsamında İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’yi Bursa iş dünyası ile buluşturdu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesinde, MÜSİAD Genel Merkez Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programı düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın da katıldığı programda İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ağırlandı. Etkinlikte İtalya’daki iş ve yatırım fırsatlarının sunuldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Program sayesinde illerimizdeki müteşebbislerimiz; ülkeleri çok daha yakından tanıyor, pazarlara daha kolay ulaşabiliyor, temsilcilik açıyor ve ticarete başlıyor.

Akdeniz Havzasında ortak çıkarlarımızın olduğu İtalya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. İş birliği faaliyetleri arttıkça iki ülke için de büyük kazanımlar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.