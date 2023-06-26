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İş dünyasına yeni ufuklar kazandıracak proje

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kirazlıyayla’daki tarihi sanatoryum binasının ‘Bursa Business School’ ismi ile iş dünyasına hizmet vereceğini belirterek, buranın üyelerine ve firmalara yeni ufuklar kazandıracak bir eğitim merkezi olacağını söyledi.

İş Dünyası 26.06.2023, 22:32
İş dünyasına yeni ufuklar kazandıracak proje

BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Bi­nası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbra­him Burkay, 2023 yılının ilk ya­rısında küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını söy­ledi. Bu konjonktürde Türki­ye’nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek 11 çeyreğe ulaşan kesintisiz bü­yümesini oldukça değerli bul­duklarını dile getirdi.

Uludağ’ın markasını güçlendirecek merkez

BTSO’nun tarihe iz bırakacak makro projelerden birisinin Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Projesi olduğunu söy­leyen Başkan Burkay, eğitim ve konaklama tesisi olarak kurgu­lanan muhteşem bir kompleksi Bursa’ya kazandırdıkla­rını ifade etti. Burkay, “Avrupa’nın sayılı te- sisleri arasında yer alan projemiz, Bursa’mızın ve ülkemizin turizm sektö­ründeki büyük atılımının da sembollerinden biri olacak. Konaklama hiz­metlerinin Accor Grubu’n ‘Swissotel Uludağ’ markasıyla sağlanacağı projenin eğitim programları ise Odamızın koor­dinasyonunda ‘Bursa Business School’ çatısı altında yürütüle­cek. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gele­cek iş dünyası temsilcile­rine en güzel hizmeti verecek merkezimizi, Fransa’daki INSEAD ve İngiltere’deki Wilton Park’tan ilham alarak kurguladık.

Sektörel çalıştayların da düzenleneceği Bursa Business School, üyelerimize ve firmalarımıza yeni ufuklar ka­zandıracak ve büyümelerine rehberlik edecek bir eğitim mer­kezi olacak.” açıklamalarında bulundu.

#btso
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