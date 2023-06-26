İş dünyasına yeni ufuklar kazandıracak proje
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kirazlıyayla’daki tarihi sanatoryum binasının ‘Bursa Business School’ ismi ile iş dünyasına hizmet vereceğini belirterek, buranın üyelerine ve firmalara yeni ufuklar kazandıracak bir eğitim merkezi olacağını söyledi.
BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2023 yılının ilk yarısında küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını söyledi. Bu konjonktürde Türkiye’nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek 11 çeyreğe ulaşan kesintisiz büyümesini oldukça değerli bulduklarını dile getirdi.
Uludağ’ın markasını güçlendirecek merkez
BTSO’nun tarihe iz bırakacak makro projelerden birisinin Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Projesi olduğunu söyleyen Başkan Burkay, eğitim ve konaklama tesisi olarak kurgulanan muhteşem bir kompleksi Bursa’ya kazandırdıklarını ifade etti. Burkay, “Avrupa’nın sayılı te- sisleri arasında yer alan projemiz, Bursa’mızın ve ülkemizin turizm sektöründeki büyük atılımının da sembollerinden biri olacak. Konaklama hizmetlerinin Accor Grubu’n ‘Swissotel Uludağ’ markasıyla sağlanacağı projenin eğitim programları ise Odamızın koordinasyonunda ‘Bursa Business School’ çatısı altında yürütülecek. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelecek iş dünyası temsilcilerine en güzel hizmeti verecek merkezimizi, Fransa’daki INSEAD ve İngiltere’deki Wilton Park’tan ilham alarak kurguladık.
Sektörel çalıştayların da düzenleneceği Bursa Business School, üyelerimize ve firmalarımıza yeni ufuklar kazandıracak ve büyümelerine rehberlik edecek bir eğitim merkezi olacak.” açıklamalarında bulundu.