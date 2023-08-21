İş dünyası yol haritası bekliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kademeli bir şekilde devreye alarak Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme için daha elverişli bir ortamın sağlanması ve ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise iş dünyasının sorun ve taleplerini finansmana erişim, istihdam esnekliği ve yatırım kolaylığı olarak üç başlık altında topladı.

İş dünyasının 3 temel sorunu

Reel sektör firmalarının finansmana erişimde büyük zorluk yaşadığına değinen Hisarcıklıoğlu, “Özellikle KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor” diyerek, büyümenin her kesime yansıması için KOBİ’lere destek verilmesi çağrısında bulundu.

OECD katılık endeksinde İskandinav ülkeleri dahil en katı iş gücü piyasasının Türkiye’de olduğuna değinen Hisarciklıoğlu, “Mevzuatımız, daha fazla istihdam sağlayabilecek girişimcileri, adeta bundan caydırır bir halde. İstihdamı cezalandıran değil, ödüllendiren bir yaklaşımla çalışma hayatına bakılmalı” dedi.

Yatırımların önünü açabilmek üzere, yatırım yeri sorununun çözülmesini de talep eden Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Sanayi arazilerinin kapasitesinin en az 2 katına çıkarılmasına ilişkin bir master plan hazırlanmalı, arsa alımı ve bina inşaatına ilişkin finansman çözümleri geliştirilmeli.”