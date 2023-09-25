İş dünyası mesleki eğitime odaklandı

Bursa’nın öncü sanayi bölgelerinden olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile Ermetal Şirketler Grubu bünyesinde; 4. Sanayi Devrimi, yerli üretim ve girişimcilik ekosistemlerine yönelik eğitim ve alt yapı desteği sunmak amacıyla hayata geçirilen Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) arasında “Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Bilinçlendirme Semineri” gerçekleştirildi.

Programa DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ve çok sayıda iş dünyasından temsilci katıldı.