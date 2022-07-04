İnşaatta rota yurt dışı
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), DİALOG Türkiye sponsorluğunda Yurt dışı Yatırım İlişkileri Geliştirme Toplantısını ve üye berat takdim törenini Sadabad Sarayı’nda yaptı.
Toplantının açılışında konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, sektörde yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için yurt dışı pazarlarla ilgili 4 ayaklı çalışma yürüttüklerini belirtti.
Yurt dışı çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Andıç şunları kaydetti:
“Hedefimiz Türkiye’de ürettiğimiz gayrimenkullerin yabancıya satışı, yabancı yatırımcıların Bursa’mızdaki projelere yatırımcı olmaları, yurt dışındaki projelere inşaat malzemelerimizi pazarlayabilmek ve taahhüt şirketlerimizin yurt dışında inşaat işi alabilmelerini sağlayabilmek. Dünya ikincisi olan inşaat sektörümüzün yurt dışında iş alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 2022 Mart ayında BTSO öncülüğünde, New York’ta görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda ABD’ye tekrar giderek, çalışmalarımızı sonuçlandırmaya çalışacağız. Son bir yıldır üyelerimizi güvenli bir şekilde yurt dışına açma arayışımız çerçevesinde doğru bir adres olarak gördüğümüz Bursa’daki fahri konsoloslar ile iletişim halindeydik. Haziran ayının ilk haftasında İMSİAD olarak Özbekistan Fergana vilayetine 15 kişilik bir heyet ile resmi ziyaret gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen ziyaretimizde, başta Fergana valisi olmak üzere, inşaat sektörünü ilgilendiren tüm özel ve kamu kurumu temsilcileri ile görüşmeler yaptık.
İMSİAD, BTSO ve DİALOG Türkiye organizasyonu ile İran Kiş adasında Bursa’mızı tanıtmak ve sektörümüz ile ilgili 4 aşamalı ticari görüşmeler yapmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. 22-25 Temmuz arasında, bu temasları gerçekleştirmek istiyoruz.”