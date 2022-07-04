İnşaatta rota yurt dışı

Toplantının açılışında konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, sektörde yaşanan sıkıntıların aşılabil­mesi için yurt dışı pazarlarla ilgili 4 ayaklı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yurt dışı çalışmaları ile ilgili bilgilendir­melerde bulunan Andıç şunları kaydetti:

“Hedefimiz Türkiye’de ürettiğimiz gay­rimenkullerin yabancıya satışı, yabancı yatırımcıların Bursa’mızdaki projelere ya­tırımcı olmaları, yurt dışındaki projelere inşaat malzemelerimizi pazarlayabilmek ve taahhüt şirketlerimizin yurt dışında in­şaat işi alabilmelerini sağlayabilmek. Dünya ikincisi olan inşaat sektörümüzün yurt dışında iş alabilmesi için var gücü­müzle çalışıyoruz. 2022 Mart ayında BTSO öncülüğünde, New York’ta görüş­meler gerçekleştirdik. Önümüzdeki ay­larda ABD’ye tekrar giderek, çalışmalarımızı sonuçlandırmaya çalışa­cağız. Son bir yıldır üyelerimizi güvenli bir şekilde yurt dışına açma arayışımız çerçevesinde doğru bir adres olarak gör­düğümüz Bursa’daki fahri konsoloslar ile iletişim halindeydik. Haziran ayının ilk haftasında İMSİAD olarak Özbekistan Fergana vilayetine 15 kişilik bir heyet ile resmi ziyaret gerçekleştirdik. Oldukça ve­rimli geçen ziyaretimizde, başta Fergana valisi olmak üzere, inşaat sektörünü ilgi­lendiren tüm özel ve kamu kurumu tem­silcileri ile görüşmeler yaptık.

İMSİAD, BTSO ve DİALOG Türkiye or­ganizasyonu ile İran Kiş adasında Bursa’mızı tanıtmak ve sektörümüz ile il­gili 4 aşamalı ticari görüşmeler yapmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. 22-25 Tem­muz arasında, bu temasları gerçekleştir­mek istiyoruz.”