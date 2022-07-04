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İnşaatta rota yurt dışı

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), DİALOG Türkiye sponsorluğunda Yurt dışı Yatırım İlişkileri Geliştirme Toplantısını ve üye berat takdim törenini Sadabad Sarayı’nda yaptı.

İş Dünyası 04.07.2022, 22:02
İnşaatta rota yurt dışı

Toplantının açılışında konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, sektörde yaşanan sıkıntıların aşılabil­mesi için yurt dışı pazarlarla ilgili 4 ayaklı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yurt dışı çalışmaları ile ilgili bilgilendir­melerde bulunan Andıç şunları kaydetti:

“Hedefimiz Türkiye’de ürettiğimiz gay­rimenkullerin yabancıya satışı, yabancı yatırımcıların Bursa’mızdaki projelere ya­tırımcı olmaları, yurt dışındaki projelere inşaat malzemelerimizi pazarlayabilmek ve taahhüt şirketlerimizin yurt dışında in­şaat işi alabilmelerini sağlayabilmek. Dünya ikincisi olan inşaat sektörümüzün yurt dışında iş alabilmesi için var gücü­müzle çalışıyoruz. 2022 Mart ayında BTSO öncülüğünde, New York’ta görüş­meler gerçekleştirdik. Önümüzdeki ay­larda ABD’ye tekrar giderek, çalışmalarımızı sonuçlandırmaya çalışa­cağız. Son bir yıldır üyelerimizi güvenli bir şekilde yurt dışına açma arayışımız çerçevesinde doğru bir adres olarak gör­düğümüz Bursa’daki fahri konsoloslar ile iletişim halindeydik. Haziran ayının ilk haftasında İMSİAD olarak Özbekistan Fergana vilayetine 15 kişilik bir heyet ile resmi ziyaret gerçekleştirdik. Oldukça ve­rimli geçen ziyaretimizde, başta Fergana valisi olmak üzere, inşaat sektörünü ilgi­lendiren tüm özel ve kamu kurumu tem­silcileri ile görüşmeler yaptık.

İMSİAD, BTSO ve DİALOG Türkiye or­ganizasyonu ile İran Kiş adasında Bursa’mızı tanıtmak ve sektörümüz ile il­gili 4 aşamalı ticari görüşmeler yapmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. 22-25 Tem­muz arasında, bu temasları gerçekleştir­mek istiyoruz.”

#İMSİAD #DİALOG
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